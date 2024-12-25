Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Suriye" paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'ye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Doğru duvar yıkılmaz. Tarih, tarihin doğru tarafında duranları yazar." ifadesini kullandı.
Ankara
Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında izlettiği, Türkiye'nin Suriye meselesindeki politikalarının yer aldığı videoyu paylaştı.
Doğru duvar yıkılmaz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 25, 2024
Tarih, tarihin doğru tarafında duranları yazar. pic.twitter.com/7BYdSgTTi2
Videoda, Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed'in halkına zulmü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye konusundaki açıklamaları ve Türkiye'nin Suriye halkına yönelik destekleri yer aldı.
Fahrettin Altun, paylaşımında, "Doğru duvar yıkılmaz. Tarih, tarihin doğru tarafında duranları yazar." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.