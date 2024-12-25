Dolar
35.20
Euro
36.59
Altın
2,617.11
ETH/USDT
3,473.10
BTC/USDT
98,302.00
BIST 100
9,894.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Suriye" paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye'ye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Doğru duvar yıkılmaz. Tarih, tarihin doğru tarafında duranları yazar." ifadesini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Suriye" paylaşımı

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında izlettiği, Türkiye'nin Suriye meselesindeki politikalarının yer aldığı videoyu paylaştı.

Videoda, Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed'in halkına zulmü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye konusundaki açıklamaları ve Türkiye'nin Suriye halkına yönelik destekleri yer aldı.

Fahrettin Altun, paylaşımında, "Doğru duvar yıkılmaz. Tarih, tarihin doğru tarafında duranları yazar." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 50 yılda 36 göl kurudu
Marmara'nın batısı ve İstanbul için fırtına uyarısı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak
Çanakkale'de Gökçeada ile Bozcaada feribot hatlarında yarın seferler yapılamayacak
Şile'de 51 öğrenci gıda zehirlenmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Suriye" paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Suriye" paylaşımı

İletişim Başkanı Altun: Türkiye'nin önceliği her zaman Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunması oldu

Altun: Sosyal medya, terör örgütleri ve Türkiye düşmanları tarafından algı operasyonları için kullanılabilmektedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Mısır'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Mısır'a gidecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Hakikati ortadan kaldırma girişimlerine karşı var gücümüzle mücadele etmeliyiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Hakikati ortadan kaldırma girişimlerine karşı var gücümüzle mücadele etmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Lübnan Başbakanı Mikati'yi kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Lübnan Başbakanı Mikati'yi kabul edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet