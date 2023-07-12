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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "NATO Zirvesi" paylaşımı

İletişim Başkanı Altun, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapacağımız hamlelerle, kazanımlarımızı sağlamlaştıracak, ülkemizin çıkarlarını, milletimizin hak ve hukukunu her platformda çok güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Mehmet Tosun  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "NATO Zirvesi" paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapacağımız hamlelerle, elde ettiğimiz kazanımları daha da sağlamlaştıracak, ülkemizin çıkarlarını, milletimizin hak ve hukukunu her platformda çok güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir liderlik sergilediğini belirtti.

Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 'Zirvenin, NATO'nun caydırıcılığını artırma yanında Türkiye açısından en önemli çıktısı, gerek terörizmle mücadele, gerek AB üyelik sürecimiz, gerekse ülkemize yönelik yaptırımların kaldırılması noktasında yeni başlangıçlara, kritik kararların alınmasına vesile olmasıdır.' Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapacağımız hamlelerle, elde ettiğimiz bu kazanımları inşallah daha da sağlamlaştıracak, ülkemizin çıkarlarını, milletimizin hak ve hukukunu her platformda çok güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz."

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