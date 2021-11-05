'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Lütfi Elvan görevinin başındadır' mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevinin başında olduğunu bildirdi.
Ankara
Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'ın istifa ettiği iddialarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanımız @lutfielvan görevinin başındadır.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 5, 2021
Aşağıdaki sözde haber yalandır.
Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür.
Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz! pic.twitter.com/VWhFLiPnGn
Paylaşımında Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberin görseline yer veren Altun, şunları kaydetti:
"Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan görevinin başındadır. Aşağıdaki sözde haber yalandır. Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür. Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.