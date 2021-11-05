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'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Lütfi Elvan görevinin başındadır' mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın görevinin başında olduğunu bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 05.11.2021
'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Lütfi Elvan görevinin başındadır' mesajı

Ankara

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'ın istifa ettiği iddialarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberin görseline yer veren Altun, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan görevinin başındadır. Aşağıdaki sözde haber yalandır. Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür. Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz."

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