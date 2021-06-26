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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Katarlı öğrenciler' haberi için özür dilenmesine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Bu yalanın peşinden gidip sınav öncesi gençlerimizi provoke etmeye çalışan muhalefet mensupları ne yapacak? Tabii ki kafalarını kuma gömecekler." ifadesini kullandı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 26.06.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Katarlı öğrenciler' haberi için özür dilenmesine ilişkin paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" şeklindeki haberin yayınlanmasının ardından ilgili yayın kuruluşunun bu haber sebebiyle özür dileyerek yaptığı düzeltmeyi paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Evet, dünkü yalanı dolayısıyla ilgili kuruluş 27 saat sonra özür diledi. Peki ya şimdi bu yalanın peşinden gidip de sınav öncesi gençlerimizi provoke etmeye çalışan muhalefet mensupları ne yapacak? Tabii ki kafalarını kuma gömecekler. Onları gençlerimize havale ediyoruz."

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