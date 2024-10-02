Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, İsrail'de TRT yayınına müdahale edilmesine tepki:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsrail'de, TRT Haber ekibinin canlı yayınına müdahale edilmesine ilişkin, "Katil İsrail ne yaparsa yapsın, Gazze ve Lübnan'dan iletişim koridorunu açık tutacak gazeteciler hep var olacak." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze ve Lübnan'daki katliamı dünyaya anlatan gazetecilerin sadece İsrail güvenlik güçlerinin değil, sivil görünümlü İsrailli işgalcilerin de hedefinde olduğunu belirtti.
Gazze ve Lübnan’daki katliamı dünyaya anlatan gazeteciler sadece İsrail güvenlik güçlerinin değil sivil görünümlü İsrailli işgalcilerin de hedefinde.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 2, 2024
İsrailli bir işgalcinin canlı yayında TRT Haber ekibini taciz edip yayını durdurmaya çalışması bu tehdidin son örneği oldu.… https://t.co/SLlWdQOu34
İsrailli bir işgalcinin canlı yayında TRT Haber ekibini taciz edip, yayını durdurmaya çalışmasının bu tehdidin son örneği olduğuna işaret eden Altun, şunları kaydetti:
"İsrail polisinin de provokatörü değil TRT çalışanlarını gözaltına alıp soruşturma başlatması İsrail'in topyekun bir cinnet yaşadığını bir kez daha gösterdi. Katil İsrail ne yaparsa yapsın, Gazze ve Lübnan'dan iletişim koridorunu açık tutacak gazeteciler hep var olacak."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.