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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Giresun paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Giresun'da yaşanan sel felaketi sonrası bugün ev ve iş yerlerine yeniden kavuşan tüm vatandaşlar için çok mutlu olduklarını bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 29.01.2022
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Giresun paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Giresun'da "Dereli-Doğakent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni"ne katıldığını anımsattı.

Bölgede yaşanan sel felaketinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla, ilgili bakanlık ve kurumların afetin yaralarını sarmak, hasarların izlerini silmek için büyük bir gayretle çalıştığını ifade eden Altun, kısa sürede mağduriyetlerin giderilmesi için harekete geçildiğini hatırlattı.

Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bugün, ev ve iş yerlerine yeniden kavuşan tüm vatandaşlarımız için çok mutluyuz. Cumhurbaşkanımızın açılışta da ifade ettiği üzere 'inşa ve ihya için varız' düsturuyla çalışmaya, milletimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, yaşanan bu elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Allah tekrarlarından milletimizi muhafaza buyursun."

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