Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 mürettebatını taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş yaptığını belirtti.
İstanbul
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlenmesinden sonraki tüm işlemlerin tamamlanmasıyla Axiom-3 (Ax-3) ekibi istasyona girdi. Gezeravcı, Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca 13 farklı bilimsel deneye imza atacak." ifadesini kullandı.
Ülkemizin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlenmesinden sonraki tüm işlemlerin tamamlanmasıyla Axiom-3 (Ax-3) ekibi istasyona girdi.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 20, 2024
Gezeravcı, Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında, Uluslararası Uzay… pic.twitter.com/kApd7dj4LP
Altun, paylaşımında Gezeravcı ve beraberindeki ekibin istasyona giriş görüntülerine de yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.