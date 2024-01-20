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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 mürettebatını taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş yaptığını belirtti.

Kaan Bozdoğan  | 20.01.2024 - Güncelleme : 20.01.2024
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin paylaşım

İstanbul

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yer aldığı uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) kenetlenmesinden sonraki tüm işlemlerin tamamlanmasıyla Axiom-3 (Ax-3) ekibi istasyona girdi. Gezeravcı, Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca 13 farklı bilimsel deneye imza atacak." ifadesini kullandı.

Altun, paylaşımında Gezeravcı ve beraberindeki ekibin istasyona giriş görüntülerine de yer verdi.

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