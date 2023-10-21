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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Gazzeli bebekler için çağrı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, enerji ve temiz su eksikliği, mama sıkıntısıyla mücadele eden Gazzeli bebeklerin durumuna dikkati çekerek "Gazzelilerin yanındayız ve uluslararası toplumu bir araya gelmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Utku Şimşek  | 21.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Gazzeli bebekler için çağrı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından "Gazzeli bebekler yaşasın" (#LetGazaBabiesLive) etiketiyle yaptığı paylaşımda, Gazze Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Fadia Malhis'in kuvözdeki yenidoğan bebeklerin ilaç ve mamalarının bittiği, hastanenin ısınamadığı ve elektrik sağlanamazsa 8 saat içerisinde bebeklerin yaşamlarını kaybedebileceğini anlattığı görüntülere yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun şunları kaydetti:

"Gazzeli bebeklerin yaşadığı insani krizi gözlerimizin önünde izliyoruz. Enerji ve temiz su eksikliği, mama sıkıntısı... Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gazzelilerin yaşadığı bu insanlık krizine çözüm bulmak için çok yoğun bir diplomasi yürütüyor. Gazzelilerin yanındayız ve uluslararası toplumu bir araya gelmeye çağırıyoruz. Acil tıbbi ve insani yardıma ihtiyaç var."

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