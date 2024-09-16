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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Filistin'e destek paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Filistin tam özgürlüğüne kavuşana kadar mücadelemiz sürecektir." ifadelerini kullandı.

Fatma Sevinç Çetin  | 16.09.2024 - Güncelleme : 16.09.2024
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Filistin'e destek paylaşımı

Ankara

Altun, sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı, AK Parti İstanbul Milletvekili, sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları'nın yapay zeka ile oluşturduğu "Boykot" adlı şarkının videosunu alıntıladı.

Fahrettin Altun, paylaşımında, "Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin haklarını savunmak, her alanda yanlarında olmak için çalışmaya devam edecek ve İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrına son vermek için gereken her adımı kararlılıkla atacağız. Filistin tam özgürlüğüne kavuşana kadar mücadelemiz sürecektir." ifadelerine yer verdi.

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