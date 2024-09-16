Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Filistin'e destek paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Filistin tam özgürlüğüne kavuşana kadar mücadelemiz sürecektir." ifadelerini kullandı.
Ankara
Altun, sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı, AK Parti İstanbul Milletvekili, sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları'nın yapay zeka ile oluşturduğu "Boykot" adlı şarkının videosunu alıntıladı.
Fahrettin Altun, paylaşımında, "Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin haklarını savunmak, her alanda yanlarında olmak için çalışmaya devam edecek ve İsrail'in bu hukuk tanımaz tavrına son vermek için gereken her adımı kararlılıkla atacağız. Filistin tam özgürlüğüne kavuşana kadar mücadelemiz sürecektir." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.