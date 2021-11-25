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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Erdoğan-Bin Zayid görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri ikili ekonomik ilişkilerini güçlendirme ve bölgesel iş birliği fırsatlarından yararlanma hususlarında kararlıdır." ifadelerini kullandı.

Mümin Altaş   | 25.11.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Erdoğan-Bin Zayid görüşmesine ilişkin açıklama

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Bu ziyaret, devletimizin bölgesel barış ve istikrarı tesis etmeye yönelik çabalarını kanıtlayan önemli bir ziyaret oldu." değerlendirmesini yapan Altun, ticaret, enerji ve çevre alanlarında imzalanan ikili anlaşmaların ekonomik ilişkileri geliştireceğini belirtti.

Anlaşmaların çok ihtiyaç duyulan iş birliği hedefini daha da ileriye taşımasını temenni ettiklerini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye bölgede istikrar ve barış için her zaman önemli bir güç olacaktır. Özel şirketler arasındaki anlaşmaların yanı sıra borsalarımız ve liman yönetimlerimiz arasındaki yatırım anlaşmaları da ekonomik profilimizi güçlendirecektir. Önümüzdeki yıllarda ticari ilişkilerimizi geliştirmek en büyük önceliğimiz olacaktır. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri ikili ekonomik ilişkilerini güçlendirme ve bölgesel iş birliği fırsatlarından yararlanma hususlarında kararlıdır. Bunun, Türkiye-Körfez ilişkilerinde bölgesel istikrar açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyoruz."

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