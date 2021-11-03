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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'dan Ankara'ya hareketinden önce düzenlenen uğurlama töreninden görüntüleri, "Dosta güven, düşmana korku…" mesajıyla paylaştı.

Enes Kaplan   | 03.11.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' paylaşımı

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Ankara'ya gelmek üzere İstanbul'dan ayrılışı sırasında düzenlenen uğurlama töreninde çekilen görüntüleri paylaştı.

Fahrettin Altun, paylaşımında "Dosta güven, düşmana korku…" ifadelerine yer verdi.

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