Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'dan Ankara'ya hareketinden önce düzenlenen uğurlama töreninden görüntüleri, "Dosta güven, düşmana korku…" mesajıyla paylaştı.
Ankara
Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Ankara'ya gelmek üzere İstanbul'dan ayrılışı sırasında düzenlenen uğurlama töreninde çekilen görüntüleri paylaştı.
Dosta güven, düşmana korku… pic.twitter.com/ljoR6UEAuI— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 3, 2021
Fahrettin Altun, paylaşımında "Dosta güven, düşmana korku…" ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.