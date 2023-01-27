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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğindeki saldırıya tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yönelik saldırıyı kınadı.

Zafer Fatih Beyaz   | 27.01.2023
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğindeki saldırıya tepki

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Fahrettin Altun, "Şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Başın sağ olsun Azerbaycan." ifadelerini kullandı.

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