Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Yeni yıl milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirsin
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Rabbimden, yeni yılın milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesi ümidiyle, bütün vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Rabbimden, yeni yılın milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesi ümidiyle, bütün vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.
2023 yılını birlikte paylaşarak geride bırakırken, yeni bir yıla umutla ve heyecanla adım atmanın sevincini yaşıyoruz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 31, 2023
6 Şubat 2023 tarihinde yüreklerimizi yakan ve “asrın felaketi” olarak nitelenen depremler yaşadık. Filistin’de on binlerce masum sivilin dünyanın gözü önünde…
Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni yıl mesajında, 2023'ü birlikte paylaşarak geride bırakırken, yeni bir yıla umutla ve heyecanla adım atmanın sevincinin yaşandığını belirtti.
6 Şubat'ta "yürekleri yakan" ve "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin yaşandığını hatırlatan Altun, şu ifadeleri kullandı:
"Filistin’de on binlerce masum sivilin dünyanın gözü önünde katledilişine maalesef şahit olduk. Tabii afetlerde ve farklı sebeplerle vefat eden vatandaşlarımıza, savaşlarda hayatını kaybeden kardeşlerimize; vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını feda eden kahraman şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbimden, yeni yılın milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesi ümidiyle, bütün vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.