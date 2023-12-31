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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Yeni yıl milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirsin

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Rabbimden, yeni yılın milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesi ümidiyle, bütün vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.

Abdullah Sarica  | 31.12.2023 - Güncelleme : 31.12.2023
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Yeni yıl milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirsin

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Rabbimden, yeni yılın milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesi ümidiyle, bütün vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni yıl mesajında, 2023'ü birlikte paylaşarak geride bırakırken, yeni bir yıla umutla ve heyecanla adım atmanın sevincinin yaşandığını belirtti.

6 Şubat'ta "yürekleri yakan" ve "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin yaşandığını hatırlatan Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Filistin’de on binlerce masum sivilin dünyanın gözü önünde katledilişine maalesef şahit olduk. Tabii afetlerde ve farklı sebeplerle vefat eden vatandaşlarımıza, savaşlarda hayatını kaybeden kardeşlerimize; vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını feda eden kahraman şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbimden, yeni yılın milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesi ümidiyle, bütün vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum."

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