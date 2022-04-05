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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: TRT Fransızca, yayıncılık tarihinde önemli bir kilometre taşı olacak

Enes Kaplan   | 05.04.2022
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: TRT Fransızca, yayıncılık tarihinde önemli bir kilometre taşı olacak

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT'nin Fransızca dijital haber platformu "TRT Français"in yayıncılık tarihinde önemli bir kilometre taşı olacağını ifade etti.

Altun, sosyal medya hesabından, "TRT Français"in yayın hayatına başlaması dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "TRT Fransızca, yayıncılık tarihinde önemli bir kilometre taşı olacak. Bu platformun, Fransızca dilinde birinci sınıf habercilik için bir zemin teşkil edeceğine, zamanımızın en acil ve yakıcı sorunlarının, hikayelerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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