Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: TRT Fransızca, yayıncılık tarihinde önemli bir kilometre taşı olacak
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT'nin Fransızca dijital haber platformu "TRT Français"in yayıncılık tarihinde önemli bir kilometre taşı olacağını ifade etti.
TRT Français constituera une nouvelle étape dans l’histoire des médias. Cette plateforme francophone sera un espace idéal pour un journalisme de haute qualité et en vue d’une meilleure compréhension des questions les plus pressantes. @trtfrancaispic.twitter.com/BiB1ntYNMk— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 5, 2022
Altun, sosyal medya hesabından, "TRT Français"in yayın hayatına başlaması dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "TRT Fransızca, yayıncılık tarihinde önemli bir kilometre taşı olacak. Bu platformun, Fransızca dilinde birinci sınıf habercilik için bir zemin teşkil edeceğine, zamanımızın en acil ve yakıcı sorunlarının, hikayelerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.