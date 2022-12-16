Dolar
18.65
Euro
19.84
Altın
1,777.44
ETH/USDT
1,278.90
BTC/USDT
17,509.00
BIST 100
5,238.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Maslak TİM Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Ulus Markalama Forumu"nda konuşuyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kocaeli’de ‘’160 Serisi Özgün Motor Ailesi Lansmanı’’nda konuşuyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul’da "Türkiye İhracat Seferberliği Sağlık Hizmeti İhracatı Zirvesi"nde konuşuyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Saldırıyı düzenleyen teröristler bunun bedelini ödeyecektir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında saldırı düzenleyen teröristlerin bunun bedelini ödeyeceğini bildirdi.

Utku Şimşek   | 16.12.2022
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Saldırıyı düzenleyen teröristler bunun bedelini ödeyecektir

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'da gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Saldırıyı düzenleyen teröristler bunun bedelini ödeyecektir. Terörle mücadelemize her alanda devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY Brüksel'e yapacağı bazı seferlerini grev nedeniyle iptal etti
İstanbul merkezli DHKP-C operasyonunda 13 şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Saldırıyı düzenleyen teröristler bunun bedelini ödeyecektir
AK Parti Sözcüsü Çelik: Diyarbakır polisimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz
Bazı illerde yoğun sis yaşamı zorlaştırıyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Saldırıyı düzenleyen teröristler bunun bedelini ödeyecektir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Saldırıyı düzenleyen teröristler bunun bedelini ödeyecektir

AK Parti Sözcüsü Çelik: Diyarbakır polisimize yapılan saldırıyı lanetliyoruz

Diyarbakır'da terör saldırısında 8'i polis 9 kişi yaralandı

Zelenskiy: Rusya gün boyu Herson'u 16'dan fazla kez bombaladı

Zelenskiy: Rusya gün boyu Herson'u 16'dan fazla kez bombaladı
Diyarbakır'da 100'ü aşkın güvercin podyuma hazırlanıyor

Diyarbakır'da 100'ü aşkın güvercin podyuma hazırlanıyor
Zelenskiy: Rusya, Donbas'ta şehri yok ediyor

Zelenskiy: Rusya, Donbas'ta şehri yok ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet