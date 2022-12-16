Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Saldırıyı düzenleyen teröristler bunun bedelini ödeyecektir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında saldırı düzenleyen teröristlerin bunun bedelini ödeyeceğini bildirdi.
Ankara
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'da gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan emniyet mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Saldırıyı düzenleyen teröristler bunun bedelini ödeyecektir. Terörle mücadelemize her alanda devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.