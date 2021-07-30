Euro
10.08
Dolar
8.48
BIST 100
1,391.64
Altın
1,828.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, orman yangınlarına müdahalede kullanılan araç ve personel sayılarını paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, yaklaşık 4 bin personel, yüzlerce araç ve ekipmanla 21 ilde çıkan orman yangınlarına karşı havadan ve karadan müdahale edildiğini bildirdi.

Sefa Şahin   | 30.07.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, orman yangınlarına müdahalede kullanılan araç ve personel sayılarını paylaştı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından "Devletimiz Ormanlarımız İçin Seferber Oluyor" başlığıyla paylaştığı görselde, orman yangınlarına müdahalede kullanılan araç ve personel sayılarına yer verdi.

"İlgili kurum ve kuruluşlar yaklaşık 4 bin personel, yüzlerce araç ve ekipmanla 21 ilimizde çıkan orman yangınlarına karşı havadan ve karadan müdahale ediyor." ifadelerini kullanan Altun, iki gün içerisinde çıkan 63 yangının 43'ünün kontrol altına alındığını ve söndürme çalışmalarının titizlikle sürdüğünü kaydetti.

Orman yangınlarına müdahalede 3 uçak, 9 İHA, 1 JCB, 38 helikopter, 620 arazöz, 63 su ikmal aracı, 39 su tankeri, 54 iş makinası, 2 TOMA, 9 tır, 184 arazi aracı, 45 itfaiye aracı, 21 araç, 2 ekskavatör, 46 ambulans, 13 UMKE aracı, 4 mobil komuta aracı, 4 bin personel ve 187 sağlık personeli yer aldı.

Vatandaşların beslenme ve barınmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde 1 sahra mutfak kiti, 5 ikram aracı, 3 KYK yurdu ve 4 Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonu vatandaşların hizmetine sunuldu.

Ayrıca 20 bin 400 öğün yemek dağıtıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pentagon, tüm personeline Kovid-19 aşısı veya testi yaptırma şartı getirdi
Biden, Kovid-19 vaka artışlarına karşı federal çalışanlara aşı veya test yapma zorunluluğu getirdi
Oyuncu Şerif Sezer'den Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
ABD Başkanı Biden'dan yeni aşılananlar için 100 dolarlık teşvik çağrısı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, orman yangınlarına müdahalede kullanılan araç ve personel sayılarını paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, orman yangınlarına müdahalede kullanılan araç ve personel sayılarını paylaştı

İstanbul polisinden orman yangınlarına karşı helikopter destekli güvenlik önlemi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Amacımız yalanın, dezenformasyonun her türlüsünü bertaraf etmek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, AB Adalet Divanı'nın başörtüsü kararını Al Jazeera'ye değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, AB Adalet Divanı'nın başörtüsü kararını Al Jazeera'ye değerlendirdi
İletişim Başkanı Altun: Tunus'ta demokrasinin bir an önce yeniden tesis edilmesi gerektiğine inanıyoruz

İletişim Başkanı Altun: Tunus'ta demokrasinin bir an önce yeniden tesis edilmesi gerektiğine inanıyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Görevinin başındaki habercilere yönelik şiddet asla kabul edilemez

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Görevinin başındaki habercilere yönelik şiddet asla kabul edilemez