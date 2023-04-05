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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Müslüman kardeşlerimize yönelik şiddeti ve yasaklamaları kınıyorum

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskını kınadı.

Mümin Altaş  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Müslüman kardeşlerimize yönelik şiddeti ve yasaklamaları kınıyorum

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail'in Mescid-i Aksa'ya mübarek ramazan ayında gerçekleştirdiği saldırıları, Müslüman kardeşlerimize yönelik şiddeti ve yasaklamaları kınıyorum. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin haklarını korumak için çalışmaya, her alanda onların yanında olmaya devam edeceğiz."

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