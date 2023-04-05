Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Müslüman kardeşlerimize yönelik şiddeti ve yasaklamaları kınıyorum
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskını kınadı.
Ankara
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İsrail'in Mescid-i Aksa'ya mübarek ramazan ayında gerçekleştirdiği saldırıları, Müslüman kardeşlerimize yönelik şiddeti ve yasaklamaları kınıyorum. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin haklarını korumak için çalışmaya, her alanda onların yanında olmaya devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.