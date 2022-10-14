Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Maden kazasıyla ilgili tam koordinasyon halinde çalışmalar sürüyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşların tam koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
Ankara
Altun, sosyal medya hesabından Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama yaptı.
Patlama sebebiyle hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Altun, "Tüm kurum ve kuruluşlarımız, yaşanan bu üzücü olayla ilgili tam koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.
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