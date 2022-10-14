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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın Amasra'da patlama meydana gelen maden ocağına geldi.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Maden kazasıyla ilgili tam koordinasyon halinde çalışmalar sürüyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşların tam koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 14.10.2022
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Maden kazasıyla ilgili tam koordinasyon halinde çalışmalar sürüyor

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Patlama sebebiyle hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Altun, "Tüm kurum ve kuruluşlarımız, yaşanan bu üzücü olayla ilgili tam koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.


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