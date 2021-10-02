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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Hiçbir vatandaşımızın hayattan geri kalmasına izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hiçbir vatandaşımızın hayattan geri kalmasına, sosyal yaşamının aksamasına ve kendini yalnız hissetmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Barış Gündoğan   | 02.10.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Hiçbir vatandaşımızın hayattan geri kalmasına izin vermeyeceğiz

Ankara

Altun, "Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı"na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.


"İnsanımızın hayatını kolaylaştırmak adına önemli bir adım daha atıyoruz." değerlendirmesini yapan Altun, başta engelliler olmak üzere, hareket kabiliyeti kısıtlı tüm vatandaşların ulaştırma hizmetlerine erişimini kesintisiz sağlamak için çalışmalara başladıklarını aktardı.

Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda gerekli altyapının oluşturulması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan 'Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ulaşım hizmetlerine erişebilirliğin bir hak olduğu anlayışı çerçevesinde uygulanacak bu politikalarla, hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin yaşamlarının kolaylaştırılması, sosyal-ekonomik hayata katılımlarının pekiştirilmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması amaçlanmaktadır. Hiçbir vatandaşımızın hayattan geri kalmasına, sosyal yaşamının aksamasına ve kendini yalnız hissetmesine izin vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde her bir vatandaşımıza devletimizin hizmetlerini ulaştırmak için büyük bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz."

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