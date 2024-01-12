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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifalar dileyerek, "Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız." dedi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar diledi.

"İnsanlığın ortak düşmanı olan bölücü teröre ve terör destekçilerine binlerce kez lanet olsun." ifadesini kullanan Altun, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Her türlü terör örgütünün kökü kurutuluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız. Sosyal medyada şehitlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizle alakalı doğrulanmamış içerikleri paylaşmayalım, terör örgütlerinin bölücü propagandalarına alet olmayalım. Terörün faydasına olabilecek dezenformasyon barındıran içeriklerden uzak durup, yalnızca resmi açıklamalara itibar edelim. Milletimizin başı sağ olsun."

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