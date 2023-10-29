Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel hazırlanan videoyu paylaştı
Fahrettin Altun, "Kültürel mirasımız, coğrafi zenginliklerimiz ve bugün bizi biz yapan değerlerimizle bir aradayız. Birlik ve beraberlikle, Türkiye Yüzyılı'na giden yolda gururla ilerliyoruz." ifadesini kullandı.
Ankara
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kültürel mirasımız, coğrafi zenginliklerimiz ve bugün bizi biz yapan değerlerimizle bir aradayız. Geçmişimizden günümüze, Cumhuriyet'imizin kutlu yolculuğunda birlikteyiz. Birlik ve beraberlikle, Türkiye Yüzyılı'na giden yolda gururla ilerliyoruz." ifadesini kullandı.
Altun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne özel hazırlanan videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı.
❝Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’na emin adımlarla yürüyoruz❞— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 29, 2023
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Cumhuriyetin 100. yılına ilişkin paylaşım https://t.co/NgsF0ngYpH pic.twitter.com/YEWM9zyEcI
Türkiye'nin çeşitli illerinden görüntülerle, çocuk, genç ve yaşlıların bayram coşkusuna ilişkin anların bulunduğu videoda, "Memleket aşkıyla yanan bu kalpler bizim/Dağlarında hür kuşlar/ Yer, gök, denizler bizim/Omuzlarda yükselsin Cumhuriyet ülküsü/ Dolansın dillere hür Cumhur/ Hür Cumhurun türküsü/ Haydi yürüyelim nice nice yıllara/Benim Cumhuriyet'im nice 100 yıllara" sözlerini içeren şarkı da seslendirildi.
Mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirten Altun, "Kültürel mirasımız, coğrafi zenginliklerimiz ve bugün bizi biz yapan değerlerimizle bir aradayız. Geçmişimizden günümüze, Cumhuriyet'imizin kutlu yolculuğunda birlikteyiz. Birlik ve beraberlikle, Türkiye Yüzyılı'na giden yolda gururla ilerliyoruz. 100. yılın coşkusuyla hep birlikte Cumhuriyet'imizi gururla selamlıyoruz." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.