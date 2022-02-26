Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 68'inci doğum gününü kutladı.
Ankara
Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla sosyal medya hesabından "millete adanan bir ömür" etiketiyle mesaj paylaştı.
Güçlü bir liderin bir millet için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladığımız günlerden geçiyoruz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 26, 2022
Allah sizi başımızdan eksik etmesin.
Sağlıkla, sıhhatle, sevdikleriniz ve milletimizle daha nice güzel yıllara Sayın Cumhurbaşkanım.#MilleteAdananBirÖmür pic.twitter.com/ge1jbjjWY0
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki fotoğrafına yer veren Altun, "Güçlü bir liderin bir millet için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladığımız günlerden geçiyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sağlıkla, sıhhatle, sevdikleriniz ve milletimizle daha nice güzel yıllara Sayın Cumhurbaşkanı'm." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.