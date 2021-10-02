Dolar
8.87
Euro
10.28
Altın
1,760.95
ETH/USDT
3,019.70
BTC/USDT
43,872.00
BIST 100
1,401.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol oynadığı anlara ilişkin kısa bir video paylaştı.

Barış Gündoğan   | 02.10.2021
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basket attığı bir anın görüntüsü yer aldı.

Fahrettin Altun, "Evet, devamı yarın @RTErdogan'da" ifadesini kullanarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi Twitter hesabını işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta danışmanları ve bazı bakanlarla basketbol oynamış, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın buna ilişkin paylaşımlarda bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 27 bin 973 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 700 bini geçti
Türkiye Kovid-19'a karşı uygulanan aşı dozu sayısında Avrupa birincisi oldu
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Gençlerimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz

Saadet Partisi YİK Başkanı Asiltürk'ün cenazesi Ankara'da toprağa verildi

Fenerbahçe THY Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı

Fenerbahçe THY Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan din görevlilerinin haftasını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan din görevlilerinin haftasını tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasa milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacak