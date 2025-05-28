Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti.
Ankara
Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 28 Mayıs'ın, Türkiye ile Azerbaycan arasında ortak kaderi, ortak istikameti ve sarsılmaz kardeşliği hatırladıkları kıymetli bir gün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
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"İki dost ülke arasındaki kardeşlik temeli, bugün daha da güçlenerek yoluna devam ediyor. Türkiye, tıpkı Karabağ'da olduğu gibi, 'bir millet, iki devlet' anlayışıyla her daim kardeş Azerbaycan'ın yanındadır. Bu duygularla Can Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyorum."
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28 Mayıs, Türkiye ile Azerbaycan arasında ortak kaderi, ortak istikameti ve sarsılmaz kardeşliği yeniden hatırladığımız kıymetli bir gündür.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 28, 2025
İki dost ülke arasındaki kardeşlik temeli, bugün daha da güçlenerek yoluna devam ediyor.
Türkiye, tıpkı Karabağ’da olduğu gibi, “bir… pic.twitter.com/HW9Y8Pn3Tr