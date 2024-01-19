Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile görüştü.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hacıyev ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı, kıymetli kardeşim Hikmet Hacıyev ile Başkanlığımızda bir araya gelerek çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 19, 2024
Bölgesel ve küresel düzlemde dost ve kardeş Türkiye ve Azerbaycan arasında gerek iletişim, medya ve kamu diplomasisi… pic.twitter.com/9j7MBnNpjD
Paylaşımda görüşmeye yönelik fotoğraflara da yer veren Altun, şunları kaydetti:
"Bölgesel ve küresel düzlemde dost ve kardeş Türkiye ve Azerbaycan arasında gerek iletişim, medya ve kamu diplomasisi alanlarında gerekse dezenformasyonla mücadele alanında işbirliklerini güçlendirmeye büyük bir önem atfediyoruz. Bundan sonraki süreçte de medya ve iletişim alanındaki işbirliklerimizi artıracak, uluslararası alanda iki dost ve kardeş ülke olarak hakikat mücadelemizi vermeye devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.