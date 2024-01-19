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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile görüştü.

Fatma Sevinç Çetin  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev ile bir araya geldi

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hacıyev ile bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Paylaşımda görüşmeye yönelik fotoğraflara da yer veren Altun, şunları kaydetti:

"Bölgesel ve küresel düzlemde dost ve kardeş Türkiye ve Azerbaycan arasında gerek iletişim, medya ve kamu diplomasisi alanlarında gerekse dezenformasyonla mücadele alanında işbirliklerini güçlendirmeye büyük bir önem atfediyoruz. Bundan sonraki süreçte de medya ve iletişim alanındaki işbirliklerimizi artıracak, uluslararası alanda iki dost ve kardeş ülke olarak hakikat mücadelemizi vermeye devam edeceğiz."

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