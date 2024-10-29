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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 29 Ekim, bağımsızlık aşkının sonsuzluğa kadar uzandığı bir destandır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "29 Ekim, büyük zorluklar içinde verilen bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı, bağımsızlık aşkının sonsuzluğa kadar uzandığı bir destandır." ifadesini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz  | 29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 29 Ekim, bağımsızlık aşkının sonsuzluğa kadar uzandığı bir destandır

Ankara

Fahrettin Altun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, adeta imkansızı başaran bir milletin destanının 101 yıl önce yazıldığını belirten Altun, "29 Ekim, büyük zorluklar içinde verilen bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı, bağımsızlık aşkının sonsuzluğa kadar uzandığı bir destandır. 29 Ekim, birlik ve beraberliğimizin, ilk günkü kararlılığımızın simgesi haline gelmiş çok özel bir gündür." ifadesine yer verdi.

Büyük bir heyecanla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılını kutlamanın gururunun yaşandığını bildiren Altun, şunları kaydetti:

"Bizler, ecdadımızın bize emanet ettiği bu büyük mirası korumak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmakta kararlıyız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen tarihi atılımlar, mega projeler ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuz gelecek yüzyılımızın temellerini atmakta, hedeflerimiz yolunda motivasyonumuzu güçlendirmektedir. Ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşımak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Birlik ve beraberliğimizi hedef alan her türlü tehditle mücadelemizi de sürdüreceğiz. Bununla birlikte bugün insanlık olarak en çok ihtiyaç duyduğumuz, yalnızca bölgemizde değil küresel boyutta da barışın ve adaletin tesis edildiği bir dünya için çalışacağız. Bu duygularla milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal ve istikbal mücadelemize can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle ve saygıyla yad ediyorum."

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