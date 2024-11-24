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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Mehmet Tosun  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi yarınlara hazırlarken fedakarlıkla çalışan, onlara ışık olan kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bu anlamlı günde, şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle, hürmetle, hasretle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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