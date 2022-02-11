Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 2023, Türkiye'nin küresel bir güç olarak şahlanışa geçişinin miladı olacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesaisine kaldığı yerden devam ettiğini belirterek, "2023, Türkiye’nin küresel bir güç olarak şahlanışa geçişinin miladı olacak." ifadesini kullandı.
Ankara
Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Büyük Çamlıca Camisi'nde cuma namazı kıldıktan sonra gazetecilere açıklama yaptığı sırada çekilen fotoğrafa yer verdi.
Cumhurbaşkanımız mesaisine kaldığı yerden devam ediyor! ☺️— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 11, 2022
Odağımız, 2023. 2023, Cumhuriyetimizin 100. yılı. 2023, Türkiye’nin küresel bir güç olarak şahlanışa geçişinin miladı olacak. Yeni Türkiye yüzyılı başlayacak. Yeter ki Cumhurbaşkanı’mız bu ülkenin başında olsun. pic.twitter.com/zUsNaMY4YO
Altun, paylaşımında şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız mesaisine kaldığı yerden devam ediyor. Odağımız 2023. 2023, Cumhuriyetimizin 100. yılı. 2023, Türkiye'nin küresel bir güç olarak şahlanışa geçişinin miladı olacak. Yeni Türkiye yüzyılı başlayacak. Yeter ki Cumhurbaşkanımız bu ülkenin başında olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.