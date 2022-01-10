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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Toplumun gerçek ve doğru bilgiye ulaşmasına aracılık ederek sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasına katkı sunan bütün gazetecilerimize teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Ali Kemal Akan   | 10.01.2022
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'daki paylaşımında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında, Türkiye'nin güçlü demokrasisine hizmet etmek için işini büyük bir özveriyle gerçekleştiren, dezenformasyona karşı hakikatin yanında duran, birbirinden kıymetli meslektaşlarını ağırladıklarını belirtti.

Fahrettin Altun, mesajında, "Toplumun gerçek ve doğru bilgiye ulaşmasına aracılık ederek sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasına katkı sunan bütün gazetecilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesile ile bir kez daha, bütün basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesine yer verdi.

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