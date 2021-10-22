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Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulundan 10 büyükelçinin Kavala açıklamasına tepki

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulundan, "Hangi saik ve sebeple olursa olsun, ülkemizde bağımsız ve tarafsız mahkemelerde görülmekte olan davalara dış müdahale çabalarını şiddetle reddediyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Ferdi Türkten   | 22.10.2021
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulundan 10 büyükelçinin Kavala açıklamasına tepki

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunun sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, 10 ülkenin büyükelçisinin Türkiye'de yargı süreci devam eden Kavala ile ilgili açıklamasına tepki gösterildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak egemenlik yetkilerini demokratik meşruiyete dayanan anayasal organları marifetiyle anayasa ve kanunlara uygun şekilde yerine getirdiğine işaret edilen açıklamada, temel erkler arasında yer alan yargı yetkisinin de bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanıldığı vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bilinmelidir ki güçlü ve bağımsız bir ülke olan Türkiye egemenlik yetkisinin bir fonksiyonu olan yargının millilik özelliğini zaafa uğratacak ve ulusal yargı yetkisinin kısmen ya da tamamen ülke dışı mercilere devredecek girişimleri asla kabul etmez ve hiçbir zaman da etmeyecektir.

Ayrıca hatırlatmak isteriz ki diplomatların bulundukları ülkenin yargısal süreçlerine ve yasalarına saygı gösterme zorunlulukları hem uluslararası hukukun bir gereği hem de dış misyonların uyması gereken tartışılmaz bir diplomatik kuraldır. Diplomatik bağışıklık ve ayrıcalıklar Türkiye'nin bağımsızlığına ve egemenlik haklarına karşı müdahalelerin aracı olamaz.

Sonuç olarak hangi saik ve sebeple olursa olsun, ülkemizde bağımsız ve tarafsız mahkemelerde görülmekte olan davalara dış müdahale çabalarını şiddetle reddediyoruz."

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