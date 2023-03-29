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Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca "Tabii Afetler ve Hukuk Çalıştayları"nın 2.'si düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca, Tabii Afetler ve Hukuk Çalıştaylarının ikincisi gerçekleştirildi.

Ferdi Türkten  | 29.03.2023 - Güncelleme : 29.03.2023
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca "Tabii Afetler ve Hukuk Çalıştayları"nın 2.'si düzenlendi Fotoğraf: Mehmet Kaman - AA

Ankara

Çankaya Köşkü'ndeki çalıştayda tabii afetlerde cezai, hukuki ve idari sorumluluklar ele alındı.

Gerek mevzuattan kaynaklanan görevleri, gerekse Kurul Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı ve verdiği talimatlar çerçevesinde ulusal ve evrensel ilkeler göz önünde tutularak, hukuksal ihtiyaçların karşılanması için öneriler geliştirmek amacıyla konu bazlı çalışmalar yapan Kurul, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 16 Şubat'ta aynı gündemle bir çalıştay gerçekleştirdi.

İlk çalıştayda tabii afetler ve hukuk çalıştaylarının disiplin esaslı devam etmesi kararlaştırıldı.

Kurul tarafından yapılan ve "Tabii Afetler Hukuku" alanında ihtiyaç duyulan yenilenme ve güncellenme çalışmalarına katkı sunmak amacı güden akademik ve fikri çalışmalar kapsamında, konu bazlı olarak tabii afetler ve hukuk çalıştaylarının devam edeceği belirtildi.

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