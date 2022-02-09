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Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 12 Şubat Cumartesi günü Gaziantep FK ile yapacakları maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla devam ediyor.
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Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulunca 'Almanya-Türkiye ilişkileri' çalıştayı düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulunca "Almanya'da kurulan yeni hükumetin Türkiye perspektifi ve Almanya-Türkiye ilişkilerinin geleceği" konulu çalıştay gerçekleştirildi.

Mümin Altaş   | 09.02.2022
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulunca 'Almanya-Türkiye ilişkileri' çalıştayı düzenlendi

Ankara

Kuruldan yapılan açıklamaya göre, Çankaya Köşkü'nde, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Büyükelçi İbrahim Kalın başkanlığında düzenlenen çalıştaya, kurul üyeleri, kurumların ilgili temsilcileri, akademisyenler, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri katıldı.

Çalıştayda, Türkiye-Almanya ilişkilerinin mevcut durumu ve eski Almanya Başbakanı Angela Merkel sonrası süreçte ikili ilişkilerin geleceği, göç, terörle mücadele, AB üyelik süreci, Doğu Akdeniz konusu, Ukrayna krizi ve Rusya ile ilişkiler etraflıca ele alındı.

Türkiye'nin Almanya ile ikili ilişkileri, bölgesel iş birlikleri ve artan ticaret hacmi doğrultusunda alternatif politikalar konuşuldu.

Güvenlik, dış politika ve göç konusunda uluslararası sistemdeki yeni meydan okumalar ve sınamalar karşısında iki ülkenin stratejik iş birliği potansiyeline dikkat çekilen çalıştayda, Türkiye-Almanya ilişkilerinin kazan-kazan ve eşit ortaklık temelinde ilerletileceği ve sürdürülebilir iş birliklerini geliştirmeye devam edileceği belirtildi.

Almanya'da bulunan Türk nüfusu ve iki ülke arasında köklü kültürel ve ekonomik ilişkiler dikkate alındığında, geliştirilen sanayi iş birlikleri, özel sektör ve STK faaliyetleri, öğrenci değişim programları ve kültürel etkinliklerin ikili ilişkilere stratejik boyut kazandırdığı ifade edildi.

Çalıştayda, ortak menfaatlere ve pozitif gündeme odaklanarak güvenlik, ekonomi ve dış politika alanlarında Türkiye-Almanya ilişkilerinin çok daha ileri seviyelere ulaşması gerektiği vurgulandı, bu hedefe yönelik yeni politika önerileri müzakere edildi.

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