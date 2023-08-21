Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Yozgat'taki trafik kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.
Ankara
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yozgat Sorgun'da meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, kazada yaralananlara şifalar dilerim." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Yozgat Sorgun’da meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, kazada yaralananlara şifalar dilerim.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) August 21, 2023