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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Yozgat'taki trafik kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Harun Kutbe  | 21.08.2023 - Güncelleme : 21.08.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Yozgat'taki trafik kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yozgat Sorgun'da meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, kazada yaralananlara şifalar dilerim." ifadesini kullandı.

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