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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Uluslararası Sıfır Atık Günü paylaşımı

Yılmaz, paylaşımında, "Çocuklarımıza kaynakları tükenmemiş bir dünya miras bırakmak, sürdürülebilir bir yaşam sürmek ve daha adil bir dünya kurmak mümkün. Yeter ki inanalım ve hep birlikte çaba sarf edelim." ifadesini kullandı.

Harun Kutbe  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Uluslararası Sıfır Atık Günü paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Çocuklarımıza kaynakları tükenmemiş bir dünya miras bırakmak, sürdürülebilir bir yaşam sürmek ve daha adil bir dünya kurmak mümkün. Yeter ki inanalım ve hep birlikte çaba sarf edelim." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü kutladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlayan 'sıfır atık' artık küresel bir marka... Çocuklarımıza kaynakları tükenmemiş bir dünya miras bırakmak, sürdürülebilir bir yaşam sürmek ve daha adil bir dünya kurmak mümkün. Yeter ki inanalım ve hep birlikte çaba sarf edelim."


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