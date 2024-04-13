Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, teleferik kazasında ölen vatandaş için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'daki teleferik kazasında hayatını kaybeden kişi için başsağlığı diledi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde yaşanan kazada hayatını kaybeden kişiye Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileyerek, "Kurumlarımızın fedakar görevlileri tarafından sürdürülen mahsur kalanları kurtarma çalışmalarının başarıyla tamamlanmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.