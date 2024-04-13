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Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen teleferik kazasında kurtarma çalışmaları devam ediyor Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde meydana gelen kazada mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, teleferik kazasında ölen vatandaş için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'daki teleferik kazasında hayatını kaybeden kişi için başsağlığı diledi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 13.04.2024 - Güncelleme : 13.04.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, teleferik kazasında ölen vatandaş için taziye mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde yaşanan kazada hayatını kaybeden kişiye Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileyerek, "Kurumlarımızın fedakar görevlileri tarafından sürdürülen mahsur kalanları kurtarma çalışmalarının başarıyla tamamlanmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

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