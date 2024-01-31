Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan sel afetinin yaşandığı KKTC için geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin Gazimağusa, İskele ve Girne bölgelerinde sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Ankara
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"KKTC'de Gazimağusa, İskele ve Girne bölgelerinde etkili olan yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketinden etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm imkanlarımızla KKTC'li kardeşlerimizin yanındayız. Rabb'im hepimizi her türlü afetten korusun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.