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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan sel afetinin yaşandığı KKTC için geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'nin Gazimağusa, İskele ve Girne bölgelerinde sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Orhan Onur Gemici  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan sel afetinin yaşandığı KKTC için geçmiş olsun mesajı

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"KKTC'de Gazimağusa, İskele ve Girne bölgelerinde etkili olan yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketinden etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tüm imkanlarımızla KKTC'li kardeşlerimizin yanındayız. Rabb'im hepimizi her türlü afetten korusun."

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