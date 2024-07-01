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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "provokasyonlara" yönelik açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, provokatif amaçlarla ve nefret söylemleriyle sokaklarda ve sosyal medyada ülkede kargaşa çıkarmaya, milli politikaları zayıflatmaya çalışanların asla amaçlarına ulaşamayacaklarını bildirdi.

Harun Kutbe  | 01.07.2024 - Güncelleme : 01.07.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "provokasyonlara" yönelik açıklama

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, suç işleyenin her kim olursa olsun hukuk düzeni içinde hak ettiği karşılığı göreceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hiç kimse kendisini hukukun ve meşru devlet organlarının yerine koyarak hareket etme konumunda değildir. Provokatif amaçlarla ve nefret söylemleriyle sokaklarda ve sosyal medyada ülkemizde kargaşa çıkarmaya, milli politikalarımızı zayıflatmaya çalışanlar, asla amaçlarına ulaşamayacaktır."

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