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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, "Nüfus Politikaları Kurulu"na ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "Kurulumuzun ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşların, sosyal paydaşların aktif katılımlarıyla ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik daha kapsayıcı ve etkili yol haritaları üreteceğine inancımız tam" dedi.

Burcu Çalık Göçümlü  | 25.12.2024 - Güncelleme : 25.12.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, "Nüfus Politikaları Kurulu"na ilişkin paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugünkü Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "Nüfus Politikaları Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Aile yapısının korunması ve güçlendirilmesi, demografik gelişmelerin değerlendirilmesi ve nüfus politikalarının bütüncül bir yaklaşım içinde oluşturulması amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla oluşturulan Nüfus Politikaları Kurulu'nun ülke ve millet için hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kurulumuzun, ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşların, sosyal paydaşların aktif katılımlarıyla ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik daha kapsayıcı ve etkili yol haritaları ve politikalar üreteceğine inancımız tamdır."

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