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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Hüseyin Murat Uysal için başsağlığı mesajı

Harun Kutbe  | 01.01.2024 - Güncelleme : 01.01.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Hüseyin Murat Uysal için başsağlığı mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabındaki mesajında, "AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Murat Uysal kardeşimizin geçirdiği kalp krizi sonucu vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve AK Parti camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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