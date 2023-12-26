Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Bakan Güler'e taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye ziyaretinde bulundu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki şehitler dolayısıyla Bakan Güler'e taziye ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı @_cevdetyilmaz, İçişleri Bakanı @AliYerlikaya, AK Parti Grup Başkanı @avabdullahguler ile AK Parti Grup Başkanvekilleri @Yenisehirlioglu ve @akbasogluemin, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki şehitlerimiz dolayısıyla Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’e… pic.twitter.com/BhdhOFKpeO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 26, 2023
Ziyarette, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile AK Parti Grup Başkanvekilleri Bahadır Yenişehirlioğlu ve Muhammet Emin Akbaşoğlu da bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.