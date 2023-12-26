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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Bakan Güler'e taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye ziyaretinde bulundu.

Yusuf Soykan Bal  | 26.12.2023 - Güncelleme : 26.12.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Bakan Güler'e taziye ziyareti

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki şehitler dolayısıyla Bakan Güler'e taziye ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.

Ziyarette, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile AK Parti Grup Başkanvekilleri Bahadır Yenişehirlioğlu ve Muhammet Emin Akbaşoğlu da bulundu.

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