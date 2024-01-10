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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Harun Kutbe  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Doğru ve tarafsız olarak aktarılan bilginin her geçen gün daha fazla değer kazandığı bir dönemdeyiz. Her şartta gece gündüz çalışarak topluma hizmet sunan, çalışan ve üreten tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Filistin'in sesi olmaya çalışırken saldırıların hedefinde olan gazeteciler başta olmak üzere görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybeden basın emekçilerimizi rahmetle yad ediyorum."

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