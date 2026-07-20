Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün güvenli yaşaması için KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir

Harun Kutbe
20 Temmuz 2026•Güncelleme: 20 Temmuz 2026
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Anavatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün özgür, onurlu ve güvenli biçimde yaşaması için KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir." dedi.
Yılmaz, "Türkiye'nin yer almadığı, Kıbrıs Türkü'nün haklarının ve Doğu Akdeniz'deki meşru çıkarlarımızın yok sayıldığı hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağı bilinmelidir. Uluslararası toplum, Kıbrıs Türkü'nün Rumlar kadar bu toprakların sahibi olduğunu artık kabul etmelidir." ifadelerini kullandı.
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