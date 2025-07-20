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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, her daim Ada'nın eşit sahibi Kıbrıs Türkü'nün yanındadır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Anavatan ve garantör Türkiye, her daim Ada'nın eşit sahibi Kıbrıs Türkü'nün yanındadır. Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın iki devletli çözüm vizyonuna desteğimiz tamdır." ifadelerini kullandı.

Duygu Yener  | 20.07.2025 - Güncelleme : 20.07.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, her daim Ada'nın eşit sahibi Kıbrıs Türkü'nün yanındadır

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Kıbrıs Türklerini mezalimden kurtaran ve özgürlüğe kavuşturan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünü kutladığını belirtti.

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Türkiye'nin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 51 yıl önce bugün gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'yla, Kıbrıs Türkü'nün varlık ve güvenliğini teminat altına aldığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu suretle, Ada'da yaşayan Türkler kadar Rumlar için de yarım asırdır süregelen huzur ve güven ortamı oluşmuştur. Anavatan ve garantör Türkiye, her daim Ada'nın eşit sahibi Kıbrıs Türkü'nün yanındadır. Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın iki devletli çözüm vizyonuna desteğimiz tamdır. Kıbrıs Türkü'ne uygulanan insanlık dışı izolasyonlarla mücadelemiz devam edecek; iktisadi ve mali işbirliğimiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınma çabalarına desteğimiz kesintisiz sürecektir.

Zürih ve Londra Antlaşmaları ile Kıbrıs Türkü'nün geleceğini güvence altına alan şehit Başbakanımız Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanımız Fatin Rüştü Zorlu'yu, Kıbrıs Türkü'ne önderlik yapan Doktor Fazıl Küçük'ü, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı, harekat kararını alan ve uygulayan Bülent Ecevit ile Necmettin Erbakan'ı bu vesileyle rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. 1974 yılında milli davamız uğruna şehit olan Mehmetçik ve mücahitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz."

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