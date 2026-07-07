Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, Avrupa'daki tüm savunma ve güvenlik girişimlerine katılabilmelidir Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "NATO'nun Avrupa sütununa önemli katkı sağlayan Türkiye, başta AB olmak üzere Avrupa'daki tüm savunma ve güvenlik girişimlerine katılabilmelidir." dedi.