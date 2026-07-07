Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, Avrupa'daki tüm savunma ve güvenlik girişimlerine katılabilmelidir

Harun Kutbe
07 Temmuz 2026•Güncelleme: 07 Temmuz 2026
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ATO Congresium’da 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayii Forumu’na katıldı.
Yılmaz, "Bugün Türkiye, dünyada savunma ihracatçısı ülkeler arasında 11. sırada yer alıyor. Yakın bir gelecekte ilk 10 ülke arasına girmeyi hedefliyoruz." dedi.
Bakan Yılmaz, "Savunma ve havacılık ihracatımız son 1 yıllık dönemde 11 milyar doları aşmıştır. İhracatımızın yarıdan fazlası NATO müttefiklerimize ve AB ülkelerine gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "NATO'nun Avrupa sütununa önemli katkı sağlayan Türkiye, başta AB olmak üzere Avrupa'daki tüm savunma ve güvenlik girişimlerine katılabilmelidir." diye konuştu.
Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti:
"Müttefikler arasında savunma alanındaki ticari kısıtlamaları ve yaptırımları mutlaka ortadan kaldırmalıyız, anlamsız yaptırımları ve kısıtlamaları masadan temizlemeliyiz"