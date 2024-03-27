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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, terör örgütü PKK yandaşlarının Avrupa'daki saldırılarını kınadı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu saldırılar, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın birliğini, kardeşliğini asla bozamayacaktır." dedi.

Harun Kutbe  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, terör örgütü PKK yandaşlarının Avrupa'daki saldırılarını kınadı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terör örgütü PKK yandaşlarının Belçika'da Türk vatandaşlarına ve Almanya'da Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu binasına yönelik saldırılarını kınayarak, "Bu saldırılar, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın birliğini, kardeşliğini asla bozamayacaktır." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hain terör örgütü PKK destekçileri tarafından Belçika'daki Türk vatandaşlarına ve Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna karşı yapılan saldırıları şiddetle kınadığını belirtti.

Belçika'daki saldırıda yaralanan Türk vatandaşlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması ve suçluların cezalandırılması noktasında Belçika ve Almanya makamlarınca yürütülecek sürecin yakın takipçisi olacağız. Yurt dışında yaşayan insanımızı tahrik ve kardeşliğimizi bozma amaçlı gerçekleştirilen bu saldırılar, PKK terör örgütünün Batı Avrupa'da toplumsal barışı ve kamu düzenini tehdit ettiğini de bir kez daha göstermektedir. Bu saldırılar, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın birliğini, kardeşliğini asla bozamayacaktır. İlgili ülkelerden beklentimiz, terör örgütü destekçilerinin eylemlerine izin verilmemesi ve saldırganların bir an önce adalet önüne getirilmesidir."

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