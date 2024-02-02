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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TCMB Başkanı Erkan'ın görevden affını istemesini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevden affını istemesine ilişkin, "Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere katıldığı çalışmalarda yaptığı katkıları takdirle hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Harun Kutbe  | 02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TCMB Başkanı Erkan'ın görevden affını istemesini değerlendirdi

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Şahsi nedenlerle Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını isteyen Sayın Hafize Gaye Erkan'a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere katıldığı çalışmalarda yaptığı katkıları takdirle hatırlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir siyasi sahiplenme ile bizzat açıklanan Orta Vadeli Program'ımız kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir."

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