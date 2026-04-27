Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Sırbistan Milli Günü Resepsiyonu"na katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Sırbistan arasındaki işbirliğinin lokomotifini ekonomik ve ticari ilişkilerin oluşturduğunu belirterek, "2025'te 3,4 milyar dolar seviyesine çıkan ticaret hacmimizi, Sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği ortak hedefimiz olan 5 milyar dolara çıkarmaya emin adımlarla ilerlemekteyiz." dedi.

Yılmaz, bir otelde düzenlenen "Sırbistan Milli Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü Resepsiyonu"na katıldı.

İki ülke arasındaki müşterek tarihin ve köklü kültürel bağların üzerine inşa edilen ikili ilişkilerin karşılıklı güven ve saygı temelinde güçlenmeye devam ettiğini belirten Yılmaz, şunları ifade etti:

"Sırbistan'ı Balkanlar'ın istikrarı açısından da kilit önemde bir ülke olarak görüyor, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin Balkanlar'ın tamamında olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyor, ikili ilişkilerimizin her alanda geliştirilmesine verdiğimiz önemi muhtelif vesilelerle dile getiriyoruz. Sırbistan Cumhurbaşkanı Sayın Vucic'in 12 Şubat 2026'da ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret, ülkelerimiz arasındaki ilişkilere güç veren önemli bir adım oldu. Bu minvalde, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında ağırlama imkanı bulduğum Başbakan Sayın Macut ile gerçekleştirdiğim görüşmede, ikili ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi konusunda yapılabilecek müşterek çalışmaları ele aldık. Sayın Başbakanla işbirliğimizin akademik ve bilimsel alanlara teşmili ve bu kapsamda iki ülke uzmanlarını bir araya getirecek bir etkinlik düzenlenmesi hususunda mutabık kaldık."

"Expo 2027'ye ülkemizden de güçlü katılım olacak"

Yılmaz, Türkiye-Sırbistan ilişkileri bakımından üst düzey temaslarla tahkim ettikleri son derece verimli ve anlamlı bir yılı geride bıraktıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıl Sırbistan'ın ev sahipliği yapacağı Expo 2027 hazırlıklarınızı ilgiyle takip ediyoruz. İkili ticari ve kültürel ilişkilerimizin tahkimi için fırsatlar sunacak fuara, ülkemizden de güçlü bir katılım olacak. İkili işbirliğimizin lokomotifini ekonomik ve ticari ilişkilerimiz oluşturuyor. 2025 yılında 3,4 milyar dolar seviyesine çıkan ticaret hacmimizi, Sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği ortak hedefimiz olan 5 milyar dolara çıkarmaya emin adımlarla ilerlemekteyiz. Müteahhitlik firmalarımızın Sırbistan'da 2 milyar dolarlık iş hacmine ulaşmalarından memnuniyet duyuyor, bunu elbirliğiyle daha da artıracağımıza olan inancımızı tekrarlıyoruz."

"Sırbistan'ı en çok ziyaret edenler Türk vatandaşları"

"Türkiye-Sırbistan Karma Ekonomik Komisyonu'nun IV. Toplantısı"nın önemine işaret eden Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanlarımızın mutabık kaldığı üzere, savunma sanayisi alanında da işbirliğimizi geliştirmemizde fayda görüyoruz. Sırbistan ile ilişkilerimizde ulaştığımız yüksek seviyenin bir diğer tezahürü de turizm alanında tesis ettiğimiz yakın işbirliğidir. Son iki yılda Sırbistan'ı en çok ziyaret eden yabancı turistler Türk vatandaşları oldu. Sırbistan vatandaşlarının tercihleri arasında ise ülkemiz ikinci sırada geliyor. Vatandaşlarımızın bu ziyaretlerinde edindikleri olumlu intibayla ülkelerimiz arasında kurduğumuz dostluk bağları daha da güçlenmektedir." dedi.

Yılmaz, Sırbistan'ın Milli Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutlayarak, iki ülke arasındaki dostluğun her daim baki kalması temennisinde bulundu.

Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Aca Jovanovic'in ev sahipliğindeki resepsiyona, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, yabancı misyon temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.