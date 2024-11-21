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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Netanyahu ve çetesinin hukuk önünde hesap vereceği günler yakındır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, UCM'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrine ilişkin, "Netanyahu ve çetesinin hukuk önünde hesap vereceği günler yakındır." dedi.

Harun Kutbe  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Netanyahu ve çetesinin hukuk önünde hesap vereceği günler yakındır

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrine ilişkin, "Soykırım ve savaş suçları işleyen Netanyahu ve çetesinin hukuk önünde hesap vereceği günler yakındır." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, UCM'nin İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında aldığı tutuklama kararının, adalet ve insanlık için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Filistin'de yaşanan insanlık ve savaş suçlarının son bulması ve adaletin tecelli etmesi için bu kararın yalnızca önemli bir başlangıç olduğunu değerlendiriyoruz. Soykırım ve savaş suçları işleyen Netanyahu ve çetesinin hukuk önünde hesap vereceği günler yakındır. Biz de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu çabaya katkı sunmaya devam edeceğiz.

Uluslararası toplumu, bu kararı destekleyerek insan hakları ihlallerine karşı kararlı bir tutum sergilemeye davet ediyoruz. Filistin halkının haklı ve meşru özgürlük mücadelesini sonuna kadar desteklemeyi sürdüreceğiz."

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