Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Mazlum Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "En zorlu şartlarda bile direncinde en küçük bir zayıflama olmayan mazlum Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Ankara
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen cenaze törenine, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, değişik parti gruplarından milletvekilleri ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile katıldıklarını belirtti.
- Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye Tahran'da suikasta uğradı
- Tahran’da suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Heniyye
- Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin cenazesi Katar'da toprağa verildi
Hamas Siyasi Büro Başkan Vekili Halid Meşal başta olmak üzere Hamas yetkililerine, merhum Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam Heniyye başta olmak üzere ailesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk milletinin en derin taziye dileklerini ve dayanışma duygularını ifade ettiklerini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:
Tahran’da uğradığı menfur saldırı sonucu şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye için, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen taziye merasimine ülkemizi temsilen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici,… pic.twitter.com/hZQniTV2Z9— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) August 2, 2024
"En zorlu şartlarda bile direncinde en küçük bir zayıflama olmayan mazlum Filistinli kardeşlerimizi tüm imkanlarımızla, tüm gücümüzle desteklemeye devam edecek, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin tesisi için çalışmayı sürdüreceğiz. Filistinli kardeşlerimize ve İslam alemine tekrar başsağlığı diliyor, şehit Heniyye'ye cenaze merasimi dolayısıyla bulunduğumuz Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim ve Katar yetkililerine ev sahiplikleri için şükranlarımızı sunuyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.