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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üzerinden tam çeyrek asır geçmesine rağmen acıları ne yüreğimizden ne de hafızalarımızdan silindi. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Rabb'im hem ülkemize hem de tüm insanlığa böylesi acıları bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

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