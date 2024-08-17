Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri andı.
Ankara
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üzerinden tam çeyrek asır geçmesine rağmen acıları ne yüreğimizden ne de hafızalarımızdan silindi. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Rabb'im hem ülkemize hem de tüm insanlığa böylesi acıları bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.
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Üzerinden tam çeyrek asır geçmesine rağmen acıları ne yüreğimizden ne de hafızalarımızdan silinmedi.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) August 17, 2024
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yâd ediyorum.
Rabb’im hem ülkemize hem de tüm insanlığa böylesi acıları bir… pic.twitter.com/kWqi6BOj4K